Mariza, António Zambujo, Mafalda Veiga, Jorge Palma, Carolina Deslandes, Pedro Abrunhosa, Aurea, Tatanka (The Black Mamba), Agir, Rui Reininho, Fernando Daniel, Bárbara Bandeira, Barbara Tinoco, David Fonseca, João Só, Camané, Marisa Liz, Diogo Piçarra, Carminho, João Pedro Pais, Carlão, Tim e Miguel Araújo juntaram-se para surpreender Rui Veloso.

Os artistas gravaram uma versão de "Porto Sentido", que foi revelada, de surpresa, durante o concerto do músico na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto. A homenagem foi preparada pela Rádio Comercial.

"Nem o próprio músico sabia o que iria acontecer, tendo sido surpreendido com a colocação de um ecrã em palco durante o encore e com a apresentação de Pedro Ribeiro do vídeo com a música 'Porto Sentido'", frisa o comunicado.

"Uma canção que é toda uma cidade. Que apela à raiz de cada pessoa que diz, com orgulho, sou daqui. As pessoas, mas também as ruas, os sítios, os lugares", frisou a Rádio Comercial nas redes sociais.

Além da participação de 23 músicos, a mãe de Rui Veloso, a Dona Emília, de 97 anos, também quis surpreender o filho.

Veja o vídeo: