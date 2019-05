Nas áreas de música e dança, haverá, no Jardim Municipal de Ferreira do Alentejo, uma sessão da dj Candy Diaz, na sexta-feira, o espetáculo "Uma viagem para outro mundo" da Orquestra Yogistragong - Gamelão da Ilha de Java com dois bailarinos e um concerto/baile da Hai La Hora Orchestra com a participação especial da Banda Filarmónica da Sociedade Recreativa de Ferreira do Alentejo, no sábado.

Na sexta-feira, a partir das 20:30, na Casa do Vinho e do Cante - Taberna Zé Lélito, em Ferreira do Alentejo, vai decorrer a iniciativa "O Cante Alentejano Assim Mesmo", com atuações de três grupos corais, mostra de arte tradicional alentejana com um oleiro e um escultor, um varal esquilaneiro (instrumento musical comunitário) e degustação de azeite biológico da "única produção familiar" existente no concelho.

No domingo, nas áreas de gastronomia, música e dança, haverá uma "matiné africana", no Jardim Municipal de Ferreira do Alentejo, que incluirá um almoço de Cachupa, o espetáculo "Polirritmos da Ilha de Santiago" das Batukaderas de Marapano e o baile "A Planície e o Vulcão" animado com a música da banda Fogo Fogo.

Na área do cinema, o festival vai exibir dois filmes dos realizadores Hiroatsu Suzuki e Rossana Torres, nomeadamente "Cordão Verde", na sexta-feira, e "Terra", no sábado, e o filme "Ela é uma Música", de Francisca Marvão, na sexta-feira, no Centro Cultural Manuel da Fonseca, em Ferreira do Alentejo.

O festival vai incluir também seis exposições, duas instalações artísticas, a iniciativa "O fotógrafo vem à vila", com Rafael G. Antunes, uma mostra de biscoitos alentejanos e a conferência "Diários musicais da Córsega e do Alentejo" com Patrizia Gattaceca e Celina da Piedade.

Uma "masterclass" sobre o canto polifónico da Córsega com o trio Soledonna, a performance "Uma Cadeira na Montanha" com alunos de Ferreira do Alentejo e um "workshop" sobre o instrumento musical gamelão da Ilha de Java são outras iniciativas do festival.