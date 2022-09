"As músicas que se tornaram tendência nas redes sociais nos últimos meses estão, como seria de esperar, entre as mais ouvidas pelos portugueses", sublinha o Spotify, revelando que "Dançarina", de Pedro Sampaio, foi a mais ouvida em Portugal nos últimos meses. Em segundo lugar ficou "Acorda Pedrinho", dos Jovem Dionisio.

Já "As It Was", de Harry Styles, conquistou o quarto lugar do top nacional, seguida por "Eu vou com carinho, ela quer com força" de MC Don Juan, Mc David, MC G15 . O tema "Lua", de Ivandro, conquistou o quinto lugar do ranking de verão do Spotify.

"A nível internacional, há muita música espanhola, com a presença de artistas como Bad Bunny ou KAROL G, mas também há espaço para música britânica e um hit nostálgico que fez sucesso este verão", resume a plataforma.

“As It Was”, Harry Styles, foi a canção mais ouvida a nível global pelos utilizadores do Spotify, seguida por “Running Up That Hill (A Deal With God)” de Kate Bush, que fez sucesso após aparecer na série “Stranger Things”. Em terceiro lugar ficou “Me Porto Bonito” de Bad Bunny e Chencho Corleone. O artista porto-riquenho conta com seis músicas nas 20 mais ouvidas a nível mundial.

As músicas mais ouvidas do verão 2022 em Portugal:

“DANÇARINA” de PEDRO SAMPAIO “ACORDA PEDRINHO” dos Jovem Dioniso “As It Was” de Harry Styles “Eu vou com carinho, ela quer com força” de MC Don Juan, Mc David, MC G15 “Lua” de Ivandro “Onde Anda” dos Calema com Zé Felipe “Simplesmente ela” de Mc Gabzin “Kikando e Me Olhando” de Dj Win, MC Braz, MC Tairon “Running Up That Hill (A Deal With God)” de Kate Bush “Ai Preto” de Bianca, DJ Biel do Furduncinho, L7NNON “Bam Bam” de Camilla Cabello, Ed Sheeran “Baile no Morro” de DJ Win, MC Tairon, MC Vitin da Igrejinha “Glimpse of Us” de Joji “O Poder Dessa Garota” de DJ TAK VADIÃO, Mc Gabzin, dj sv “MORENA” de Luan Santana “Malvadão 3” de Gustah, Neo Beats, Xamã “Gostosinho Tu Cai” de DJ Swat, MC Pepeu “EUROPA” de Deejay Telio, Gson, Mizzy Miles, Teto “GALOPA” de PEDRO SAMPAIO “Mon Amour” (remix) de zzoilo, Aitana

As músicas mais ouvidas do verão 2022 no mundo: