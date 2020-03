Avi Nash (ator de "The Walking Dead"), Carina Caldeira (apresentadora), Carolina Carvalho (atriz), Cláudia Pascoal (cantora), David Carreira (cantor), João Maneira (ator), João Jonas & Nelson Sousa (criadores de conteúdo) Marta Carvalho (cantora), Noble (cantor), Nuno Alves (cantor), Tomás Adrião (cantor) têm-se cruzado com o SAPO nos últimos anos. Agora, apesar de ser à distância, juntaram-se para que a mensagem chegue a mais e mais pessoas: ficar em casa faz a diferença no combate ao surto do novo coronavírus (COVID-19).

Em breve voltaremos a abraçar-nos. Até lá, fique com o SAPO.

Veja o vídeo:

Mais informações sobre o COVID-19.