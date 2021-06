"O verão de 2021 merece uma banda sonora que o faça dançar como se o coração estivesse a raiar o brilho do sol, e o Spotify está aqui para ajudar nisso", promete o serviço de streaming de música em comunicado. Esta semana, a plataforma revelou a sua previsão global anual para a música do verão.

A playlist conta, por exemplo, com "good 4 u" de Olivia Rodrigo, que é atualmente a canção mais com mais streams no Spotify com uma média de 8 milhões de reproduções por dia.

Em Portugal, estão na lista das músicas para ouvir e repetir este verão de 2021 temas como "Tequila", de Nenny, "Tsunami",de Richie Campbell com Gson, "Vamos Com Tudo", de David Carreira, que em menos de um mês após o lançamento já ultrapassou um milhão de streams.

A lista conta ainda com temas de Dua Lipa, KAROL G, J Balvin, Justin Bieber e Lil Nas X.

"Abrangendo uma variedade de géneros - desde o hip-hop, funk, disco pop - as nossas previsões de Músicas de Verão baseiam-se numa série de fatores como números de streaming, trajetória atual e previsões futuras da equipa de curadoria global do Spotify", explica a plataforma, adiantando que, pela primeira vez, os utilizadores podem "acompanhar as músicas com mais streams durante o verão seguindo a conta @spotifycharts no Instagram e no Twitter".

Playlist Verão 2021: