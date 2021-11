Tony Carreira lança esta sexta-feira, dia 26 de novembro, um novo álbum. "Recomeçar" já se encontra à venda nas lojas e está disponível em todos os serviços de streaming de música.

O disco conta com 14 novas canções. "Eu Dava a Vida (só por um dia)" é o tema de abertura do álbum, que conta ainda com o single "Para Sempre", que faz parte da nova novela da TVI.

"Diz-me", "Lisboa", "Jamais" e "Coração Desfeito" são outras das canções que fazem parte do alinhamento de "Recomeçar".

"Espero que gostem deste álbum com o mesmo amor com o qual eu me entreguei a fazê-lo", sublinhou o cantor na sua conta no Instagram.