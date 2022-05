Camila Cabello atuou no sábado, dia 28 de maio, na final da Liga dos Campeões de futebol. O jogo entre o Real Madrid e o Liverpool decorreu no Stade de France, em Paris.

No estádio, a cantora apresentou um medley com os seus maiores sucessos, como "Señorita" (com Shawn Mendes), "Havana", "Bam Bam" ou "Don’t Go Yet". Com a atuação, a cantora pretendeu homenagear a sua cultura latina.

Veja aqui a atuação completa.

O Real Madrid sagrou-se no sábado campeão europeu de futebol pela 14.ª vez, ao bater o Liverpool por 1-0 na final da edição 2021/22 da Liga dos Campeões, no Stade de France, em Saint-Denis, nos arredores de Paris.

O brasileiro Vinícius Júnior marcou, aos 59 minutos, o golo dos ‘merengues’, que repetiram os triunfos de 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018.

No ‘ranking’ dos vencedores, o Real Madrid, que só perdeu três finais (1962, 1964 e 1981) e venceu as últimas oito, passou a somar o dobro das do AC Milan, segundo do ‘ranking’, com sete, mais uma do que Liverpool e Bayern Munique.