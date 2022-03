Kalorama, festival de música, arte e sustentabilidade que se realiza pela primeira vez nos dias 1, 2 e 3 de setembro no Parque da Bela Vista, em Lisboa, anunciou nove novas confirmações. Bomba Estéreo, Bonobo, James Blake, Rodrigo Leão, Róisín Murphy, Years & Years, The Legendary Tigerman, Meute e Alice Phoebe Lou juntam-se ao cartaz da edição de estreia.

Os novos artistas juntam-se aos já confirmados Arctic Monkeys, The Chemical Brothers, Kraftwerk, Ornatos Violeta, Chet Faker, Moderat, Blossoms, Peaches e The Lathums.

Os colombianos Bomba Estéreo regressam a Portugal para uma "festa de arromba". Conhecido pelas suas atuações energéticas, o grupo é atualmente um dos nomes mais importantes da música da América Latina. Também confirmado está o britânico Bonobo, que em janeiro deste ano apresentou um novo álbum ("Fragments").

"Outro loved artist dos portugueses é James Blake. Depois de ter lançado no ano passado o seu álbum de estreia – e do mesmo ter sido classificado como um dos álbuns do ano -, o artista londrino foi catapultado para o estrelato e, atualmente, é um dos nomes requisitado nos cartazes dos maiores festivais do mundo", frisa a organização.

Róisín Murphy, vocalista dos extintos Moloko, regressa a Portugal para subir ao palco do Kalorama e brindar o público com os seus muitos hits de pista de dança. Confirmados estão, também, os Years & Years, projeto de Olly Alexander que também protagoniza a série "It’s a Sin".

Os Meute, considerado por muitos como um dos projetos musicais germânicos mais incomuns e bem-sucedidos, ficou conhecido pelas suas live performances onde os seus 11 elementos recriam, ao vivo e num formato acústico, grandes clássicos do techno. Alice Phoebe Lou é outro dos nomes confirmados no Kalorama. A artista e compositora sul-africana lançou novo álbum em 2021 ("Glow") e visita o Parque da Bela Vista em setembro para trazer as sonoridades blues, soul e jazz.

Nas novas confirmações do Kalorama há, ainda, dois nomes portugueses: Rodrigo Leão e The Legendary Tigerman.

Os bilhetes para o Kalorama já se encontram à venda, em seetickets.com e nos locais habituais.