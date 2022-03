“Das novas confirmações, a Garboy Lives, organização do SonicBlast, tem o prazer de anunciar alguns dos maiores nomes do ‘stoner’ e ‘psych rock’ atual: Orange Goblin, Mdou Moctar, Conan, Slomosa, The Black Wizards, Deathchant e El Altar del Holocausto”, lê-se num comunicado hoje divulgado.

O festival, que vai decorrer na Praia da Duna do Caldeirão, no concelho de Caminha, tinha já anunciado Electric Wizard, All Them Witches, Weedeater, Pentagram, 1000Mods, W.I.T.C.H (We Intend to Cause Havoc), Nebula, Meatbodies, King Buffalo, Slift, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, The Devil and the Almighty Blues, Kaleidobolt, Frankie and the Witch Fingers, Mythic Sunship, The Machine, Psychlona, Tia Carrera, Toxic Shock, Green Lung, Bala, The Goners, Rosy Finch, Samavayo, Stöner, 24/7 Diva Heaven, We Hunt Buffalo e Witch.

Entretanto, foi cancelada a atuação dos norte-americanos Night Beats no festival.