Na última década, surgiram vários talentos femininos no hip-hop, com mulheres que tentavam evitar clichés enquanto procuravam novos caminhos através da internet.

As mulheres foram um fator importante nos anos de formação do rap - com protagonistas como Salt-N-Pepa, MC Lyte, Foxy Brown, Lil Kim, Lauryn Hill, Missy Elliott e Queen Latifah - e prepararam o cenário para as futuras gerações, deixando marcas indeléveis no DNA do hip-hop.

Mas se na década de 1990 as mulheres conseguiram brilhar, nos anos 2000 não tiveram um papel tão visível, tentando sobreviver enquanto os downloads ilegais de música começavam a mudar as regras da indústria.

"A indústria fragilizou-se. E quando se tratava de reduzir os custos, é claro que as mulheres eram as que mais se ressentiam", disse Kathy Iandoli, cujo recente livro "God Save The Queens" detalha a trajetória das mulheres do rap.

Ao longo dos anos 1980 e início dos 1990, dezenas de rappers assinaram com as principais editoras discográficas, mas em 2010 havia apenas três, segundo o documentário "My Mic Sounds Nice: The Truth About Women in Hip Hop".