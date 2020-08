O Vale da Arregaça "é aparentemente feio, desordenado e desorganizado, mas que tem muitas coisas únicas e descobre-se, por trás de uma aparente normalidade, circunstâncias que dão a conhecer melhor a cidade", explanou.

Lugar do União de Coimbra, da antiga Sociedade Porcelanas de Coimbra e do Bairro da Fonte do Castanheiro, este é também um espaço que representa uma "tensão entre o popular e o erudito", como é o caso do próprio clube de futebol, associado, na sua criação, aos ‘futricas' (não estudantes), em contraponto com a Académica.

No espaço em que será apresentado e que ainda não está fechado, cinco atores vão fazer uma espécie de visita guiada pela Arregaça, assumindo-se como narradores, "viajantes no tempo, colecionadores de memórias e de históricas", invocando espaços e momentos que marcaram este vale, explicou.

Indo desde meados do século XX até ao tempo atual, o espetáculo aborda a ideia da Arregaça como um "espaço vazio, uma espécie de buraco", afirmou Isabel Craveiro, referindo que durante o trabalho ouviu várias vezes a pergunta: "Mas onde é que é a Arregaça?".

No espetáculo, há espaço para a comédia, onde se brinca com a "ideia de progresso e urbanismo", por exemplo, e cenas mais "documentais", abordando momentos como o fim da fábrica da Sociedade das Porcelanas, em 2005, o Bairro da Fonte do Castanheiro, a Linha da Lousã e os altos e baixos do União de Coimbra.

Ao longo do espetáculo, haverá também muita música, composta por Rui Lúcio, e interpretada pela Associação Salatina.

"Há uma dinâmica interessante e que evolui consoante os espaços. Ora estamos numa assembleia de moradores, como num piquete de greve", notou, aclarando que os cinco atores são "amparados e ajudados" por outros atores que fazem parte do serviço educativo do Teatrão.

No espetáculo, a ideia de visita guiada também não é inocente, sendo uma "forma mordaz" que a companhia encontrou de abordar os processos de gentrificação e desequilíbrio das cidades, ao mesmo tempo que se brinca com o próprio conceito de visita guiada, que procura "encantar os turistas com coisas pitorescas".

Apesar de estrear em setembro, O Teatrão espera voltar a retomar o espetáculo na primavera.

Para além deste espetáculo, a programação do Teatrão até dezembro conta com a reposição do espetáculo "Eu, Salazar", a exibição do documentário que acompanhou a peça, o acolhimento das peças "Mas alguém me perguntou se eu queria ir ao teatro?", do Teatro do Noroeste, "Os Guardas do Museu de Bagdad", do Nicho, "Se Isto é Um Homem", da Companhia de Teatro de Almada, e ainda o cabaret "La Cantante por qué no?", entre outras propostas.