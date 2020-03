Nas próximas semanas, a editora Espacial vai transmitir no seu canal no Youtube vários concertos de músicos portugueses. Este fim de semana, o espetáculo de 20 anos de carreira de Rui Bandeira será o primeiro a ir para o ar, no dia 28 de março.

Já no dia 29 de março, a editora vai recordar o concerto de Leandro na Altice Arena, em Lisboa. Seguem-se os espectáculos de Augusto Canário & Amigos (30 de março), Sons do Minho (31 de março) e de Fernando Rocha (1 de abril).

Já no dia 3 de abril poderá ser visto o concerto de Marco Paulo na Altice Arena. A 4 de abril a editora recorda o concerto "15 anos de canções ao vivo no Pavilhão Atlântico", de Tony Carreira.

O concertos poderão ser vistos aqui.