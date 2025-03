Tony Carreira sobe esta semana ao palco do MEO Arena, em Lisboa, para dois concertos, marcados para 8 e 9 de março.Para o regresso à maior sala do país, o cantor está a preparar um espetáculo especial, onde "o tempo será uma experiência única, marcada pela memória e pela relação emocional com o que foi, o que é, e o que ainda será".

"O público foi e sempre será o meu grande motor. Os sorrisos, as palmas, a emoção com que vejo tantas pessoas a gritar e a cantar a par comigo, comove-me e enche-me a alma e o coração", frisa o músico em comunicado.

"O dia 8 de março esgotou em poucos dias e isso significa muito para mim enquanto pessoa e artista. Não poderia estar mais feliz! Para a segunda data, dia 9 de março, será a 27.ª vez que subirei ao palco do MEO Arena e convido todos os que tiverem oportunidade a juntarem-se a este grande concerto", acrescenta.

Os bilhetes para dia 9 de março estão disponíveis, em exclusivo, na MEO Blueticket.