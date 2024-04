Dias 11 e 12 de maio, a FIL, no Parque das Nações, volta a acolher o maior evento dedicado à cultura pop japonesa em Portugal.

Os convidados já confirmados incluem Rica Matsumoto, a voz original de Ash Ketchum, a personagem principal da série de anime "Pokémon", e também a cantora de vários temas da série de televisão e dos filmes, incluindo do genérico de abertura, que irá interpretar num concerto no segundo dia do evento.

Rica Matsumoto

O Iberanime receberá também Edo Haruma, animador, designer de personagens e artista de storyboard, além de ilustrador responsável pelos cartazes do Iberanime das edições de Lisboa e Porto do ano passado e da edição da capital deste ano.

O rapper, autor de manga e ninja nos tempos livres Shao Dow também estará presente. Conhecido por fazer rap em inglês e japonês e por misturar anime, jogos e artes marciais na sua música, o artista que já abriu para concertos de Tech N9ne, R.A The Rugged Man, KRS-One, Stormzy ou Skepta vai atuar no dia 11.

Convidado português, Nelson Esteves é fundador da editora TANUKO, baseada em França, e anunciou recentemente a sua primeira produção, "Golgo 13 – The Professional". No Iberanime, vai participar na conferência "Viagem ao mundo da animação japonesa", onde abordará o seu percurso no mercado, a realidade de Portugal e de França no mundo do anime e como fundou a sua editora.

Shao Dow

Do karaoke ao gaming

A nova edição do Iberanime contará com áreas de karaoke, dança (Para Para Dance), coreografias (JoJo Pose), desenho manga, séries de anime, concursos de noodles e feira de marcas e artistas do universo japonês e da cultura pop.

A área de gaming é outra componente forte do evento, com a presença de torneios nacionais e internacionais de e-sports, zonas de jogos arcade e retro gaming, jogos de tabuleiro, trading card games e ativações de marcas como Nintendo e Playstation, avança a organização do evento em comunicado.

Definido, no ano passado, como um dos eventos oficiais de comemoração dos 480 anos da amizade entre Japão – Portugal, o Iberanime conta igualmente com atividades de cultura tradicional japonesa, como momentos musicais, exibição de artes marciais, workshops de reiki, caligrafia japonesa e muitos outros aspetos da cultura japonesa.

Competições internacionais de Cosplay

O Iberanime acolhe a etapa portuguesa do Extreme Cosplay Gathering, a competição internacional de Cosplay que levará o representante português à final que acontece na Japan Expo, em Paris. Esta competição decorre em 18 países da Europa, América do Norte e Oceânia e é uma das mais internacionais competições de Cosplay.

Também no fim de semana do Iberanime, realiza-se a final do Cosplay World Masters que vai selecionar o grande vencedor desta competição internacional que é a única do mundo com final em Portugal e, habitualmente, conta com mais de 12 países todos os anos.

Há ainda duas competições mais informais: o Cosplay de Grupo e o Iberanime Kids Contest, o concurso de Cosplay dedicado aos mais pequenos, dos 6 aos 13 anos.

Iberanime doa 1000 euros à União Zoófila

No dia 23 de março, o Bubble Time no Parque das Nações recebeu quase três centenas de cosplayers e fãs de anime, manga e videojogos, num momento de celebração da cultura pop com um cariz solidário.

A MANZ, entidade organizadora do Iberanime, entregou um donativo de 1000 euros à representante presente da União Zoófila.

Dulce Monteiro, da comunicação da União Zoófila, recebeu o cheque das mãos de Mário Costa, diretor de comunicação do Iberanime, e Quimbé, embaixador do Iberanime.

A União Zoófila foi a organização mais referenciada pelos seguidores do Iberanime no Instagram, numa seleção que foi aberta ao público.

Os bilhetes para o Iberanime permitem o acesso a todas as atividades do evento e podem ser adquiridos a 18 euros, a entrada individual por dia. Os passes de dois dias custam 30 euros e há ainda bilhetes para criança (12 euros cada dia) e bilhete família, para dois adultos e duas crianças, a 48 euros cada dia.