A nomeação da banda grunge Soundgarden também se tornou póstuma para o vocalista e líder, Chris Cornell, que se suicidou em 2017, aos 52 anos.

Os nomes dos selecionados para o Hall of Fame em Cleveland, Ohio, serão anunciados em janeiro de 2020. A cerimónia de abertura decorrerá a 2 de maio.

A instituição considera elegíveis os artistas que possuem 25 anos de lançamento da sua primeira gravação comercial.

Os novos membros serão escolhidos através de uma votação com mais de 1000 músicos, historiadores e membros da indústria que levam em consideração o trabalho de toda a carreira do artista, a sua inovação, habilidade e influência. Os fãs poderão votar nos nomes que querem ver entrar para o Hall of Fame através do site oficial.

Lista de nomeados de 2019:

Pat Benatar

Dave Matthews Band

Depeche Mode

The Doobie Brothers

Whitney Houston

Judas Priest

Kraftwerk

MC5

Motörhead

Nine Inch Nails

The Notorious B.I.G.

Rufus & Chaka Khan

Todd Rundgren

Soundgarden

T.Rex

Thin Lizzy