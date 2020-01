Setúbal recebe ainda o espetáculo do projeto Raia.Planeta Campaniça, do multi-instrumentista António Bexiga, que terá como convidados Omiri (Vasco Ribeiro Casais), na viola braguesa e nickelharpa, Joana Negrão, na voz e gaita, Um Corpo Estranho (De la Motta e Pedro Franco), nas vozes, guitarra e banjo, a 29 de março no Auditório Charlot, e o espetáculo de encerramento da digressão que marca o final da carreira dos Dead Combo (Tó Trips e Pedro Gonçalves), a 03 de abril no Fórum Municipal Luísa Todi.

Em Évora, a Igreja de São Vicente será palco das atuações da dupla Miramar, a 2 de abril, do espetáculo que junta o guitarrista Manuel de Oliveira e o fadista Marco Rodrigues, do espetáculo do projeto Raia.Planeta Campaniça, de António Bexiga, aqui com Daniel Catarino e Xinês, na voz, guitarra e bateria, e Cristina Viana, no desenho digital, como convidados, a 4 de abril, e do compositor e multi-instrumentista Pedro Caldeira Cabral, que irá apresentar o recital solo ‘A Nova Cítara Portuguesa’, a 5 de abril.

Em Oeiras, os concertos começam a 2 de abril, no Auditório Municipal Eunice Muñoz, com o fadista Ricardo Ribeiro e os Lisboa String Trio (Bernardo Couto na guitarra portuguesa, José Peixoto na guitarra clássica e Carlos Barretto no contrabaixo), que juntos “dão nova alma a interpretações muito próprias do fado tradicional”.

A 3 de abril, também no Auditório Municipal Eunice Muñoz, o cantautor cabo-verdiano Mário Lúcio convida a cantora portuguesa Teresa Salgueiro para um espetáculo onde os sons da música cabo-verdiana se fundem com os tons da música portuguesa.

A 4 de abril, a dupla Miramar sobre ao palco do Auditório Municipal Ruy de Carvalho, no dia seguinte será a vez do guitarrista Ricardo Parreira, no Forte de São Julião da Barra, e a 16 de abril é vez de Tatanka (vocalista dos The Black Mamba) se apresentar no Auditório Municipal Ruy de Carvalho.

No dia 17 de abril, o Auditório Municipal Ruy de Carvalho recebe “Os Fadinhos do Godinho”, espetáculo que junta em palco o cantor Sérgio Godinho, o pianista Filipe Raposo e o guitarrista José Manuel Neto.

No dia seguinte, no Auditório Municipal Eunice Muñoz, apresentam-se Manuel de Oliveira e Marco Rodrigues. Os espetáculos em Oeiras terminam a 19 de abril, no Forte de São Julião da Barra, com o “virtuoso da guitarra portuguesa” Luís Guerreiro.

Os últimos espetáculos da 4.ª edição do “Soam as Guitarras” acontecem na Póvoa de Varzim. A 17 de abril o Diana Bar acolhe a dupla Miramar, no dia seguinte o espetáculo “Os Fadinhos do Godinho” é apresentado no Cine-Teatro Garrett, a 24 de abril Manuel de Oliveira e Marco Rodrigues atuam no Diana Bar e a 25 de abril a cantora e compositora Mafalda Veiga estreia um novo espetáculo no Cine-Teatro Garrett.

Os bilhetes para os espetáculos de Setúbal já estão à venda. Segundo a organização, “estará disponível um bilhete especial com o valor de 15 euros para os dois concertos no Auditório Charlot, limitado às 50 primeiras unidades”.

Os bilhetes para os concertos na Póvoa de Varzim serão colocados à venda a partir da próxima semana. Estará disponível um passe geral de acesso a todos os concertos nesta cidade “por 36 euros, limitado à primeira unidade”. Os lugares do passe no Cine-Teatro Garrett situam-se na 2.ª plateia.

Os bilhetes para os espetáculos para Évora estarão à venda a partir do início de fevereiro e para os de Oeiras a partir do início de março.