A equipa de Marília Mendonça lançou esta quinta-feira, dia 21 de julho, o EP "Decretos Reais", o primeiro álbum póstumo da artista brasileira que morreu em novembro de 2021, aos 26 anos. As canções já se encontram disponíveis nos serviços de streamig de música.

O primeiro volume de "Decretos Reais" foi revelado na noite de quinta-feira, véspera do dia de aniversário da popular cantora. De acordo com a equipa da artista, citada pelo G1, ao longo do ano, será lançadas novas canções e "outros decretos serão devidamente cumpridos".