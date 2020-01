"Timidez" é o novo single de Deejay Telio. O tema fará parte do novo álbum do artista, com lançamento marcado para o dia 28 de fevereiro.

O disco "D'Ouro" vai contar com 11 canções, sendo já conhecidos mais dois temas além de "Timidez" - “Um lugar melhor” e “Rata”.

"'D’ Ouro' quer transmitir a mensagem de autoconfiança de que um produto bem trabalhado é meio caminho para o sucesso. Este álbum tem o slogan 'D’ Ouro' - Consagração da Auto-valorização que representa a nova fase do artista", explica a agência que representa o músico em comunicado.

Depois de percorrer Portugal de norte a sul com a "Happy Tour", Deejay Telio termina a digressão com um concerto em nome próprio no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, marcado para o dia 5 de março. O jovem músico Bispo será um dos convidados especiais.