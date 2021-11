Na sua conta no Instagram, Demi Lovato anunciou que é embaixadora do serviço de streaming GAIA. Na fotografia partilhada nas redes sociais, a cantora aparece com um smartphone na mão e onde se pode ler apenas "Gaia".

A aplicação partilha nome com a cidade portuguesa e a imagem da cantora norte-americana rapidamente se destacou nas redes sociais em Portugal, inspirando várias reações.

No Instagram, a publicação soma centenas de comentários de fãs portugueses, que convidam Demi Lovato a visitar Vila Nova de Gaia.

Os fãs brasileiros da cantora também reagiram, alertando Demi Lovato para o significado da expressão "gaia" - no Brasil, "gaia" é uma expressão usada por quem é traído.