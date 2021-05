O autor sueco, de 58 anos, assinou a continuação da saga "Millennium", e "Obscuritas" é apresentado como "a grande novidade do catálogo da Porto Editora", sendo disponibilizado no dia do lançamento mundial da obra

"Este romance espelha o que de melhor aprendi na minha carreira enquanto jornalista e autor de livros de ciência, biografias e 'thrillers'", afirma Lagercrantz, citado pela editora, acrescentando que, nesta narrativa, 'pisca o olho' aos seus heróis de infância, Sherlock Holmes e Doutor Watson,

A Porto Editora afirma que "Obscuritas" é "o primeiro título de uma nova saga policial, 'The Rekke/Vargas Series'", cujos direitos de tradução foram já vendidos para 22 países.

A ação de "Obscuritas" começa no verão de 2003, depois da ação militar dos Estados Unidos contra o Iraque, e um árbitro de futebol afegão é espancado até à morte em Estocolmo. Hans Rekke e Micaela são os protagonistas desta nova série policial de Lagercrantz.