A editora Arcade Publishing, com sede em Nova Iorque, anunciou que adquiriu os direitos mundiais de "Apropos of Nothing", livro escrito por Allen, de 84 anos, e que lançou sem aviso prévio porque "não se submeteria às pressões politicamente corretas do mundo moderno".

"Como editora, preferimos dar voz a um respeitado cineasta e escritor", disse a editora Jeannette Seaver em comunicado enviado à AFP.

O livro dveria ter sido publicado originalmente pela editora Hachette, que devolveu todos os direitos ao autor após um protesto público dos seus funcionários e do único filho biológico do cineasta, o jornalista e escritor Ronan Farrow, que está convencido de que o seu pai abusou sexualmente da sua irmã no início dos anos 1990.

A meio de uma disputa legal com o cineasta, a ex-mulher de Allen, a atriz Mia Farrow, denunciou o suposto abuso da filha adotiva de ambos, Dylan Farrow, quando tinha 7 anos, acusação que ele nega.