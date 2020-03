Em Escaldes-Engordany, uma região de Andorra, vários agentes da polícia da divisão de trânsito local decidiram surpreender a população, nomeadamente os mais pequenos. De acordo com a Andorra Difusioó, nas principais ruas da localidade, dezenas de agentes juntaram-se para dançar o tema "Baby Shark". O momento foi gravado pelos habitantes e os vídeos tornaram-se populares nas redes sociais.

Depois do sucesso da versão de Andorra, há um vídeo de um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) que está a conquistar as redes sociais em Portugal. No vídeo, o agente dança "Baby Shark" para a sua filha, que está em casa de quarentena.

Veja o vídeo (se não conseguir ver o vídeo corretamente, clique aqui):