De acordo com a promotora, as apresentações que estavam anteriormente marcadas entre os dias 24 e 28 de fevereiro de 2021 no Coliseu de Lisboa, serão convertidas em 10 sessões distribuídas por oito dias, até 4 de março.

"Todos os bilhetes previamente comprados deverão ser trocados até 31 de janeiro no respetivo local de compra, para uma das novas sessões, de acordo com a disponibilidade da sala", explica a promotora.

"Desconcerto" é um espetáculo de música e improviso estreado em 2018 pelos músicos António Zambujo, Luísa Sobral e Miguel Araújo e pelo humorista César Mourão.