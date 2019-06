Lauren Daigle, cantora norte-americana de 27 anos, apresentou-se como uma artista de música cristã contemporânea, mas tem conquistado fãs no universo da pop - tudo porque a sua voz tem muitas semelhanças com a de Adele.

"You Say" é o single de maior sucesso da jovem da artista e tem conquistado os tops das rádios em todo o mundo. No Reddit, vários utilizadores analisam o tema e comparam-no a "Set Fire to the Rain", da cantora britânica.

Ouça "You Say":

No Youtube existem ainda vários vídeos que comparam os temas de Lauren Daigle com Adele.

Veja o vídeo: