A poucas semanas do final do ano e da década, os tops anuais e dos últimos 10 anos multiplicam-se. Na semana passada, o Youtube revelou a lista dos videoclips mais vistos na plataforma entre 2010 e 2019.

O top é dominado principalmente por artistas dos Estados Unidos e do Reino Unido, mas a liderança pertence a Luis Fonsi e a Daddy Yankee com o tema "Despacito", que foi visto mais de seis mil milhões de vezes.

Em segundo lugar no top dos videoclips mais vistos da década está "Shape of You", de Ed Sheeran, seguido por "See You Again", de Wiz Khalifa com Charlie Puth.

Conheça o top 10:

1. Luis Fonsi - “Despacito (ft. Daddy Yankee)” - 6 558 078 465 visualizações

2. Ed Sheeran - “Shape of You” - 4 517 718 066 visualizações