A cura de desintoxicação da famosa cantora Sherine Abdel Wahab, decidida pela sua família, recorda aos egípcios a luta da norte-americana Britney Spears contra a sua tutela e, sobretudo, o destino por vezes precário das mulheres neste país árabe conservador.

A estrela do pop árabe de 42 anos está frequentemente na capa dos tabloides: com o seu casamento e depois divórcio do cantor egípcio Hossam Habib; a sua sentença a seis meses de prisão por brincar no palco sobre a qualidade da água do Nilo, e a sua absolvição.

Desta vez, o seu irmão Mohammed Abdel Wahab anunciou em outubro que a forçou a iniciar um programa de desintoxicação, sem revelar mais detalhes, já que, assim como o pai de Britney Spears, a mantinha sob tutela devido a problemas de saúde.

Em janeiro, Sherine apareceu nos Emirados Árabes Unidos com a cabeça raspada, assim como Spears em 2007.

"Aceitem-me assim", pediu a um público atónito.

Tribunal dos "talk shows"

Sherine Abdel Wahab num concerto a 20 de agosto de 2022

"Por causa das suas decisões e do seu cabelo (...), Sherine Abdel Wahab foi sequestrada pela sua família", acusou o blogueiro Mahmoud Salem no Facebook.

Mas a própria cantora parece negar o seu alegado sequestro: o seu advogado retirou a acusação que ela apresentou contra a família em meados de outubro.

"Os relatórios médicos dizem que a hospitalização foi necessária", disse o advogado Yasser Qantouch a uma estação de televisão.

O tema do direito das mulheres é delicado no Egipto, onde, segundo as autoridades, em 2015 quase oito milhões de mulheres sofreram violência por parte do marido, um familiar ou um estranho em local público.

Do Marrocos ao Iémen, passando por Bahrein e Sudão, artistas e internautas lançaram hashtags e outras mensagens de apoio a Sherine, a quem acompanham há mais de 20 anos.

"Com o seu talento invulgar, ela levantou a tocha para as grandes vozes do mundo árabe", como Oum Kalsoum, Warda e Fairouz, disse à France-Presse (AFP) Tareq Mortada, porta-voz do sindicato dos músicos egípcios.

O seu primeiro álbum, em 2002, "Free Mix 3", em colaboração com o cantor Tamer Hosni, vendeu mais de 20 milhões de cópias.

Depois de sete álbuns, um filme, uma série de televisão e de ser jurada na versão árabe do programa de TV "The Voice", a cantora continua a fascinar.

As piadas e memes nas redes sociais são prova disso.

Numa imagem, o presidente russo Vladimir Putin é visto a falar ao telefone.

"Esqueça a Ucrânia, quero as últimas notícias sobre Sherine Abdel Wahab", diz ele ao seu interlocutor, num meme.

"Vítima de seu sucesso"

Sherine Abdel Wahab a 4 de setembro de 2014

Todos no Egipto se perguntam por que ela entrou na reabilitação e ninguém diz publicamente qual é o seu vício.

Os seus familiares, entretanto, estão destroçados. De um lado, a família Abdel Wahab afirma que o seu ex-marido é violento e quer aproveitar-se do seu dinheiro e fama. Ele nega essas acusações.

Mohammed Abdel Wahab e Hossam Habib revezaram-se no microfone num dos "talk shows" mais vistos do Egipto.

"A minha irmã está em completa perdição (...) A minha mãe disse-me: 'Imploro-te, salva-a do vício'", disse o irmão da cantora.

"Nunca fui violento com uma mulher", defendeu-se Habib. "Não agarrei um centavo de Sherine", reforçou.

Independente do motivo do seu internamento, Mortada, do sindicato dos músicos, garante que o nome de Sherine "está gravado em todos os corações".

"Sherine Abdel Wahab é uma vítima do seu sucesso, muitas pessoas a invejam", afirmou.