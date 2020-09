A companhia S. A. Marionetas - Teatro e Bonecos, que organiza o evento, explica, no dossier de apresentação do festival, que, nesta edição, as 10 companhias nacionais participantes garantem 26 apresentações de 11 espetáculos diferentes.

"Esta edição tem a particularidade de ser totalmente realizada ao ar livre e totalmente gratuita", dividindo-se por recintos criados na Praça da República, Praça Dom Afonso Henriques, Arco de Cister e Praça João de Deus, junto ao parque de estacionamento do Mercado Municipal.

Devido ao número condicionado de lugares, por causa das recomendações da Direção-Geral da Saúde no contexto da pandemia, a organização recomenda que os espectadores reservem lugares com antecedência.

O festival abre a 3 de outubro, com a apresentação dos espetáculos "Teatro Dom Roberto", pela companhia anfitriã, "Alforria", pelo teatro de rua e formas animadas Boca de Cão, "O Jardim", pelo teatro de marionetas Mandrágora, "Fios Mágicos", por Marionetas Rui Sousa, "Quem vai à guerra dá e leva", por A Bolha, e "Not fragile", pelo Teatro em Caixa.

A 3 e 4 de outubro, a Trupe Fandanga apresenta "Onirotóptero".

No dia 4 de outubro, os espectadores também podem assistir às peças "Pic-Nic", por Historioscopio, "Alguma Coisa", por Fábio Superbi, e a novo espetáculo de "Teatro Dom Roberto", por Mãozorra Teatro de Marionetas.

O festival integra ainda duas exposições, intituladas "Marionetas de Fios de Carlos Reis" e "Manipulações ilustradas 2003- 2020", de Rui Sousa, que podem ser visitadas no Museu do Vinho da cidade até 2 de novembro.

O festival de marionetas de Alcobaça, no distrito de Leiria, é o mais antigo da zona centro do País.

A S.A. Marionetas - Teatro e Bonecos é uma companhia profissional radicada em Alcobaça, no distrito de Leiria, que, desde 1979, produz originais em português, promovendo e divulgando o teatro de marionetas.

A companhia tem ainda participado em vários festivais em Portugal e no estrangeiro, tendo representado o país em eventos em Itália, Alemanha, França, Espanha, Inglaterra, País de Gales, Escócia, República Checa, China, Eslováquia, Macau, Cazaquistão, Indonésia, Coreia do Sul, Turquia, Áustria, Irão, Tailândia.