Diego Miranda será o primeiro DJ português a atuar no palco principal do Tomorrowland, o maior festival de música electrónica do mundo.

"Nunca um DJ Português actuou no palco principal, apesar de vários nacionais actuarem lá todos os anos em palcos secundários organizados por editoras/produtoras, fazendo desta notícia algo de inédito e extremamente importante para toda a cena electrónica nacional", explica a agência que representa o DJ.

O festival Tomorrowland realiza-se ao longo de dois fins de semana em Boom, Bélgica para 400 mil pessoas (200 mil por fim de semana). Este ano, o evento realiza-se nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de julho.