De acordo com o calendário da digressão hoje revelado pela banda, no dia 18 de maio estarão na Casa da Música (Porto), no dia 19 na Aula Magna (Lisboa) e no dia 20 no Teatro Municipal da Guarda.

"Acreditamos que outro adiamento é inaceitável", escreveu o grupo em comunicado, apesar "da situação difícil" em que dizem ainda encontrar-se, por causa da pandemia da COVID-19, e face "aos inacreditavelmente tristes desenvolvimentos", numa referência à guerra na Ucrânia.

Apesar de a digressão ter sido adiada, os Einstürzende Neubauten mantiveram a edição do novo álbum em 2020, intitulado "Alles in Allem", numa altura em que cumpriram 40 anos "de permanente pesquisa sonora".

Os Einstürzende Neubauten surgiram em 1980 em Berlim e criaram, como os próprios definem, "um cosmos musical" muito particular e disruptivo, utilizando instrumentos e materiais diversos para produzir sons, de guitarras elétricas a serras, brocas e latas.