A Casa da Música, no Porto, recebe hoje uma edição especial do Clubbing, de entrada livre, como um dos pontos altos das comemorações dos 20 anos da instituição, contando com Conferência Inferno, Ece Canli, Àkila e outros.

"É sobretudo a Casa da Música a convidar as pessoas para se divertirem", afirmou, no final de março aquando da apresentação do programa dos 20 anos, o programador Fernando Sousa, que realçou que os 20 momentos do serão vão ocupar espaços da Casa da Música desde o café ao restaurante.

Na altura, questionado sobre um eventual retomar do Clubbing como evento regular, o novo diretor artístico da Casa da Música, o francês François Bou, afirmou que é uma possibilidade, mas "pode ser de forma diferente".

A partir das 21:30, Carla Prata vai estar no Café da Casa da Música, seguindo-se, meia hora depois, a atuação de JP Simões na Sala Suggia, ao mesmo tempo que Selecta Alice passa música nos bares e Ece Canli se apresenta na Cibermúsica.

A programação da noite inclui ainda o projeto Digitópia, a rapper Cíntia, o trio Conferência Inferno, os brasileiros Desengaiola, Allian e Àkila, a banda Solar Corona Elektrishe Maschine, o norte-americano Daniel Wang e o português Gusta-vo.

Durante anos até à sua interrupção, o Clubbing foi uma iniciativa popular que abriu a Casa da Música a vários públicos, utilizando os vários espaços do edifício e serviu de palco a artistas como os alemães Einstürzende Neubauten, os norte-americanos The Faint, The Kills e muitos outros.