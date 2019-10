De acordo com a editora, o quarteto estará a 19 de março no Hard Club, no Porto, e, no dia seguinte, no Lisboa ao Vivo.

Gravado em Los Angeles, "Deceiver" é o primeiro registo em que a banda compôs em conjunto e em que contou com um produtor convidado, Sonny Diperri, que já trabalhou com nomes como Protomartyr e Trent Reznor. "Deceiver" sucede a "Oshin", de 2012, e "Is the ir are", de 2016.

Dos DIIV fazem parte Zachary Cole Smith, Andrew Bailey, Colin Caulfield e Ben Newman.