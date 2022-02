“Dos Prémios Play aos MTV, Dino é cada vez mais figura incontornável da cultura popular contemporânea em Portugal. As suas músicas e álbuns, em conjunto com uma forte presença em cima do palco, tornam-no num dos artistas mais obrigatórios do momento”, referiu a PEV Entertainment, em comunicado.

O MEO Marés Vivas, que não se realizou nos últimos dois anos devido à pandemia de COVID-19, regressa nos dias 15, 16 e 17 de julho, tendo já confirmadas as presenças de Brian Adams, Anitta, Jessie J, Barbara Tinoco e Diogo Piçarra.

A organização do festival advertiu que, devido à grande adesão do público para fazer a troca de bilhetes, decidiu alargar o período de troca até 15 de abril, inclusive.