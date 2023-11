O encenador e ator Carlos Avilez, faleceu hoje, aos 88 anos, vítima de paragem cardio-respiratória, no Hospital de Cascais, disse à agência Lusa fonte do Teatro Experimental de Cascais, do qual foi um dos fundadores.

Na sua conta no Instagram, Diogo Infante recorodu o ator e encenador."O Carlos Avilez partiu, mas deixa-nos décadas de uma vida dedicada ao teatro", escreveu o ator nas redes sociais.

"Inspirou e moldou gerações de atores com a sua exigência, a sua paixão e a sua capacidade de nos fazer sentir especiais. O seu legado continuará seguramente através de todos aqueles que o conheceram e que puderam testemunhar o seu inestimável contributo para o teatro em Portugal", acrescentou o ator.

"Pela minha parte ficarei eternamente grato pelas oportunidades que me deu e pelo carinho com que sempre me tratou", rematou.

Carlos Vitor Machado, mais conhecido por Carlos Avilez, nasceu em 1935, como confirma o Teatro Experimental de Cascais, e estreou-se profissionalmente como ator em 1956, na Companhia Amélia Rey Colaço - Robles Monteiro, onde permaneceu até 1963.

Com uma vida dedicada ao teatro, foi um dos fundadores do Teatro Experimental de Cascais (TEC), que completou 58 anos de existência a 13 de novembro último.