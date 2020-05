O secretário-geral do PCP frisou que a Festa do Avante! não é festival, acrescentando que "os comunistas portugueses são muito criativos". "Queremos conhecer a proposta [do Governo], mas ao contrário do que pensa os comunistas portugueses são muito criativos e a Festa do Avante! não pode ser tratada como um festival e naturalmente consideraremos, avaliaremos da sua realização", disse em entrevista ao Porto Canal, que será transmitida este domingo à noite.

O primeiro-ministro, António Costa, disse ainda na passada sexta-feira que a Festa do Avante! poderá realizar-se desde que sejam cumpridas as orientações sanitárias da Direção-Geral da Saúde (DGS), porque a atividade política dos partidos “não está proibida”.

Nas redes sociais, Diogo Piçarra reagiu às notícias. "'Avante não é um festival'. É o mesmo que dizer vou só ali beber um café às 23h de sábado", escreveu o músico na sua conta no Twitter. "O meu Altice não é um concerto, então. É uma congregação de milhares de pessoas numa só voz comungando o nosso espírito com o único objetivo de limpar a alma cantando as músicas do meu novo álbum", acrescentou.