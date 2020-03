Esta quinta-feira, dia 12 de março, horas depois do anúncio referente à Califórnia, o grupo Disney informou que no domingo também vai fechar os seus parques na Flórida, os mais visitados do mundo, e em Paris, como medida de "maior precaução".

Em Paris, o parque temático encerra a partir de domingo, dia 15 de março, e só deverá voltar a abrir portas no final do mês. Em comunicado, a The Walt Disney Company avança que os seus hotéis vão continuar abertos "por enquanto".

A Disney informou que vai continuar a pagar aos seus funcionários durante esse período. Também avançou que reembolsará aqueles que queiram alterar ou cancelar as suas visitas.

O complexo Disneyland Resort, localizado em Anaheim e que inclui hotéis e dois parques de diversões, será fechado de sábado até ao final do mês, seguindo a recomendação do governo da Califórnia de suspender qualquer evento com mais de 250 pessoas para impedir a propagação do vírus.

"Preocupados com nossos visitantes e empregados, vamos fechar a Disneyland e o Disney California Adventure, a partir da manhã, de 14 de março até o final do mês", informou o porta-voz do parque, que anunciou que os seus hotéis também serão encerrados.

"Os hotéis Disneyland Resort vão estar abertos até segunda-feira, 16 de março, para que os hóspedes possam tomar as providências necessárias para a viagem", acrescentou. A área comercial Downtown Disney, adjacente aos parques e com restaurantes e lojas, permanecerá aberta.

A Disney também decidiu adiar a saída do seus cruzeiros marítimos a partir de sábado e até o final do mês.

"Embora não tenhamos sido informados de nenhum caso de COVID-19 no Disneyland Resort, apenas examinamos as diretrizes da ordem executiva do governador da Califórnia", que recomenda suspender todos os eventos com mais de 250 pessoas.

"Seguiremos a situação atual e seguiremos os conselhos e orientações das autoridades federais e estaduais e das agências de saúde", frisa a empresa em comunicado.

A Disney também decidiu suspender esta quinta a estreia do filme live action de "Mulan".

O parque Universal Studios, outro importante ponto turístico em Los Angeles, também anunciou esta quinta que vai estar fechado entre os dias 14 e 28 de março.

Mais informações sobre o COVID-19