"Na semana passada, quando a minha médica me vem dizer os resultados dos exames e fala em voz baixa e meiga, já sei o que dali vem, más notícias. 'Então, doutora, qual é o problema desta vez?' 'Luís, a doença está a ficar descontrolada'. Tenho duas médicas que me assistem mais directamente e que adoro, a Francesca e a Joana. Nesta montanha russa da leucemia já me apanharam em todas as fases, das más às péssimas mas riem sempre muito comigo", começou por contar.

"Eu agarro-me a elas e pergunto: 'ainda tenho 10% de hipóteses de sobreviver?' Elas fecham os olhos e até os devem revirar sem que os consiga ver… Às vezes meto-me no lugar delas e imagino o que comentam entre si: 'este gajo está maluco, é um teimoso do caraças e nunca mais nos desampara a loja que temos muitos doentes para tentar salvar'", escreveu o DJ português.

No texto, o músico frisa que está "agarrado à vida": "Estou agarrado à vida e elas sabem disso, e é isso que as faz não desistirem.

Não desistem elas, nem desistem os meus amigos, agora que já se pode dançar, não há melhor palco que a piscina Olímpica do Belenenses para poder tocar e motivar-me para os duros meses que aí vêm".