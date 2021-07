Mais do que espetáculos ao vivo, o duo traz ao país uma agenda de iniciativas culturais, a decorrerem já no próximo mês de setembro, que inclui live acts, pocket shows, um ensaio aberto e uma oficina de criação, "com o objetivo de celebrar a cultura e o regresso aos palcos de um setor tão devastado pela pandemia", anuncia a promotora em comunicado.

As atuações do duo independente arrancam a 9 de setembro com um ensaio aberto ao público no espaço cultural Valsa, em Lisboa, onde os artistas por trás do projeto Noporn estarão à conversa com outros artistas convidados, numa tertúlia de partilhas musicais e de vida.

A 17 de setembro segue-se a primeira de quatro atuações ao vivo, no Núcleo A70, em Lisboa. A digressão continua na cidade Invicta a 18 de setembro, no Selina Porto, e no Parque Natural Peneda-Gerês a 19 de setembro, no The Lodge – um momento que ficará também registado em vídeo e que contará com transmissão em direto.

A 24 de setembro o duo volta a Lisboa para promover uma oficina de criação no espaço Valsa, onde se aborda o processo de criação artística a partir da experiência dos próprios artistas.

No dia 25 de setembro, há duas atuações na capital: a primeira um pocket show no Cinema São Jorge, no âmbito do encerramento do Festival Internacional de Cinema Queer Lisboa, e a segunda no Anjos70, antes de a dupla regressar a São Paulo.

Os Noporn editaram o primeiro álbum homónimo em 2006, que incluía os singles "Xingu" e "Baile de Peruas". Após uma pausa, o grupo voltou ao ativo em 2016 com "Boca". "Se no primeiro disco falavam de perda, no segundo passaram a falar de encontros: da descoberta da paixão, do sexo e do amor", assinala a promotora.

O terceiro álbum, "Sim", editado em 2021, foi produzido inteiramente na quarentena, "com um som mais melódico, melancólico e introspetivo, mas igualmente dançante e sexy".

O duo já integrou cartazes de festivais como Burning Man (EUA), Coquetel Molotov (Recife) ou MECA (Belo Horizonte). É, também, possível ouvi-lo no cinema, tendo produzido temas para longas-metragens premiadas como "Beira Mar" (2015) e "Tinta Bruta" (2018) de Filipe Matzembacher e Marcio Reolon.

Os bilhetes para as atuações ao vivo já estão disponíveis e todas as informações sobre bilheteira poderão ser consultadas na página de Instagram da Um/Quarto (@umquartoclub) – produtora responsável pela digressão Noporn.