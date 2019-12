Pouco depois da hora marcada, na noite deste sábado, as luzes da sala lisboeta apagaram-se e do tecto desceu David Carreira, sendo recebido de forma eufórica pelas 18 mil pessoas que esgotaram a Altice Arena. O pontapé de saída de concerto foi ao som de "Olha Para Nós", tema que também abre o último disco do músico.

créditos: CLÁUDIA LOBO

Com danças coreografadas ao segundo, jogos de luzes ao ritmo das batidas e com chamas em palco, o artista seguiu viagem com "Primeira Dama", "O Problema É Que Ela É Linda" e "Então Vai", com Nuno Ribeiro e MC Zuka.

Sem nunca perder o ritmo e entre ovações, David Carreira agradeceu a presença de todos os fãs. "Altice Arena, conseguimos", frisou, confessando que pensou "bem no que dizer" na abertura do concerto.

No alinhamento seguiu-se "Será Que Posso" e "Minha Cama". Já "Não Fui Eu", "Dizias Que Não", "És Só Tu" e "Cuido de Você" abriram caminho para "Gosto de Ti", com Sara Carreira, que também desceu do topo da Altice Arena para o centro do palco 360º.

A meio do espetáculo, houve ainda tempo para viagens ao passado, com temas como "In Love", "Haverá sempre uma música" e "Baby Fica", que antecederam a "Trem Bala", "Já Não Te Sinto" e a "Obrigado la famille".

Canção atrás canção, verso a verso, as 18 mil pessoas provaram que têm todas as letras do cantor na ponta da língua - se David Carreira se entregou totalmente ao espetáculo, os fãs não ficaram atrás.

Em "Não Papo Grupos", o músico realizou o sonho de uma criança, levando-a palco durante a atuação. A viagem seguiu depois com "Esta Noite" e os corações palpitaram com "Só Tu e Eu" e "Do Jeito Dela".

Na reta final, David Carreira chamou a palco o seu pai, Tony Carreira, para o tema "Será Que São Pó". O final foi ao som de "Será Que São Pó", "Ficamos Por Aqui" e "O Problema É Que Ela É Linda".

Além do alinhamento certeiro, o palco 360º (todos se sentiam próximos e dentro do concerto) e a aposta nos jogos de luz e na dança foram os grandes trunfos de David Carreira na Altice Arena. A par disto tudo, a máquina bem oleada fez com que a festa mantivesse sempre o mesmo nível de intensidade durante duas horas.

Tal como David Carreira frisou, foi o seu primeiro concerto na Altice Arena, mas não será o último a julgar pela reação calorosa da multidão.