"Do Outro Lado (Mantra Tornado Grito)" é o quinta tema do disco a ganhar um videoclipe - Bemti já divulgou os vídeos de "Se Entrega!", "Samba! (feat ÀVUÁ)", "Catastrópicos! (feat Jaloo)" e "Quando o Sol Sumir (feat Fernanda Takai)".

Com takes de três planos-sequência, a realização do vídeo é assinada pela dupla Couple of Things, formada por Diana Boccara e Léo Longo, conhecidos por projetos na televisão brasileira, como "Volta ao Mundo em 80 Videoclipes" e "Videoclipers".

“A narrativa do vídeo sugere uma passagem entre mundos, épocas, consciências… acho que cada pessoa vai interpretar de uma forma. A letra da música é sobre a sensação de aguentar determinadas jornadas que a vida nos impõe e a dúvida sobre o que há do 'outro lado'. Algo que, de certa forma, todos nós sentimos especialmente nesses últimos dois anos. Esse 'outro lado' pode ser só uma fase difícil, a própria vida, e, até mesmo, o oceano que separa a minha realidade aqui no Brasil e a realidade do MURAIS, em Portugal. O roteiro foi criado em conjunto por mim, Diana e o Léo, e essa ´porta mágica´ é um portal entre as diferentes camadas que estão dentro do clipe e da música", conta Bemti.

"'Do Outro Lado' é talvez a faixa mais grandiosa do 'Logo Ali', que é um disco muito ambicioso sonoramente. Com essa música eu me permiti mergulhar em experiências ainda desconhecidas, seja no trecho em spoken word, nas escolhas do arranjo, no tema ou na parceria com alguém de outro país. Ela foi a última canção a entrar oficialmente no álbum, mas começou a ser composta por mim e pelo Barro na primeira semana da pandemia, em março de 2020, e foi finalizada mais de um ano depois, em abril de 21, quando chamei o Murais para participar e ele compôs toda a parte que canta", sublinha o artista.

"Logo Ali" tem produção musical de Luis Calil (Cambriana) e Pedro Altério (5 a Seco). Já "Do Outro Lado (Mantra Tornado Grito)" tem coprodução de Jojô, produtor e musicista que trabalha com nomes como Tagua Tagua, Johnny Hooker e Filipe Catto. A violista Kinda Assis é outra participante da faixa, que também assina alguns outros arranjos de corda do disco. A sonoridade do álbum é marcada pela viola caipira de 10 cordas, instrumento "de alma" de Bemti e base de todas as canções.