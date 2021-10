Nos dias 23 e 24 de outubro, Jardim Municipal Adriano José de Carvalho e Melo, em Marco de Canaveses, recebe a primeira edição do festival Do Quarto Para A Rua. O evento é promovido pela ZORA - Movimento Associativo de Jovens Marcoenses.

O movimento descreve frisa que se trata de um festival multicultural, que vai contar com a "participação de dezenas de artistas de diferentes áreas, entre outras atividades, a florescerem no centro da cidade".

"Os quartos são os casulos da arte antes do seu voo. Poderíamos justificar as poltronas da imaginação numa frase ou até num texto de promessas, mas quisemos um evento que abrangesse a inspiração artística e o amor pela juventude que nos preenche, partindo do principal local onde as ideias surgem, onde a desinibição começa e onde os sonhos se cruzam com os medos na batalha da coragem. Não é alento, é arte a espreguiçar-se depois de quase dois anos de sono pandémico", frisa a ZORA - Movimento Associativo de Jovens Marcoenses nas redes sociais.

Veja o cartaz: