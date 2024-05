O Festival Liberdade é um projeto regional assumido pela AMRS, uma estrutura atualmente presidida por André Martins, que dirige a Câmara de Setúbal e que integra nove municípios do Distrito de Setúbal (Alcácer do Sal, Alcochete, Grândola, Palmela, Montijo, Santiago do Cacém, Seixal, Sesimbra e Setúbal).

“O festival pretende potenciar o envolvimento da Juventude da Região de Setúbal e do seu Movimento Associativo Juvenil, na sua construção, dando-lhes a oportunidade de dinamizar os espaços, as iniciativas e os conteúdos que o integram”, explicou na quinta-feira a secretária geral da AMRS na apresentação oficial da iniciativa.

O evento nasceu em 1994 com um primeiro festival a ter lugar no Seixal. Trinta anos depois o festival que tem percorrido vários concelhos associados da AMRS, volta a ter lugar no concelho do Seixal a 15 de junho, no Parque Urbano da Quinta da Marialva, em Corroios.

Segundo Sofia Martins, esta edição conta também com a festa de encerramento do ano letivo promovida anualmente pela Câmara Municipal do Seixal.

De entrada gratuita, adiantou, o festival tem como objetivos assumir-se como um espaço de reflexão, mas também de partilha sobre políticas de juventude na região e no país e onde os jovens possam comemorar os valores de liberdade e as conquistas de abril, sendo "um exemplo maior da capacidade e determinação dos municípios da região e da associação para permitir que os jovens se manifestem".

Num dia mais de 250 jovens dinamizarão as diversas iniciativas do festival com animação, música, dança, teatro, desporto, artes visuais e debates, que vão ser produzidos e levados ao certame por jovens e associações da região.

Com dois palcos, o evento contará com diversas animações e iniciativas nas áreas da música, dança, teatro, desporto, artes visuais e debates, dinamizadas pelos jovens da região e o seu movimento associativo.

No palco principal “Carlos Paredes”, atuam Papillon e T-Rex, os cabeças de cartaz e ainda os finalistas do Concurso Interescolar de Talentos Musicais do Concelho do Seixal, a banda da Escola Secundária de Amora e Clave, da Escola Secundária Manuel Cargaleiro.

Para o palco Paz estão previstos os Whatabeachwreck, do Barreiro, Diáspora, da Moita, Confuse, de Setúbal, Constança Quinteiro, de Sesimbra, Safari Zone, do Montijo, TheOrange Buzz Ban, de Palmela, Bonaparte, do Seixal e Allgema, de Alcochete.

O recinto do festival terá ainda o Espaço Juventude, o Espaço Igualdade, o Espaço Desporto e o Espaço Arte em Liberdade, assim como animação de rua com espetáculos de percussão e de fogo.

Sofia Martins adiantou que uma das essências deste festival é possibilitar espaços de debate e partilha de experiências entre as estruturas associativas da juventude pelo que esta previsto o encontro do movimento associativo juvenil da região de Setúbal no Espaço Juventude sob o mote “Os 50 anos do 25 de abril, a juventude e o associativismo”

Para Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal do Seixal, o festival Liberdade demonstra que a Associação de Municípios da Região de Setúbal continua a trabalhar em prol da população da região de Setúbal com projetos como este.

“Estive na génese do primeiro festival enquanto jovem. O festival tem-se imposto e este ano, nos 50 anos do 25 de abril era uma imposição fundamental que houvesse Festival Liberdade”, disse Paulo Silva.