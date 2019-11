Na rádio ou na televisão, já se deve ter cruzado com o single "Honey", de Noble. O músico português lança esta sexta-feira, dia 15 de novembro, o seu primeiro disco e prepara-se para subir ao palco da Casa da Música, no Porto. Antes da edição do álbum e do concerto, o cantor conversou com o SAPO Mag. Veja o vídeo.

