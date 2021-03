A informação divulgada pelo Conservatório refere que Maria Inês Ornelas e Lucas Ismael, com 13 e 14 anos, respetivamente, foram premiados pelo segundo ano consecutivo, a nível internacional, depois de, em 2020, terem sido distinguidos, com as medalhas de bronze, num concurso da Associação de Professores de Acordeão da Austrália.

Estes dois alunos frequentam, atualmente, o 2.º ano do Ensino Artístico Especializado do Conservatório da Madeira, e iniciaram o seu percurso artístico nos Cursos Livres em Artes desta instituição, há seis anos. Maria Inês Ornelas e Lucas Ismael participaram a solo no concurso britânico.