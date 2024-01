O romance, editado em 2022 em Portugal pela Alêtheia Editores, conquistou a medalha de ouro de Livro do Ano na categoria Europa, deste prémio, entre as 12 categorias a concurso para o ano 2023.

De acordo com a página ´online´ do HFC, “Perestroika: olho por olho, dente por dente” venceu o primeiro prémio, seguido de “The Road to Canossa”, de Lara Byrne, que venceu a medalha de prata, e o bronze foi para “A Dangerous Woman”, de Josie Wilson.

Os vencedores das 12 categorias ficam automaticamente nomeados para o Overall Grand Prize, no valor de mil dólares (cerca de 900 euros) cujo vencedor deverá ser anunciado até terça-feira.

A HFC é uma plataforma com sede nos Estados Unidos da América, mas de caráter internacional, e o seu objetivo é promover a ficção histórica através de prémios, da revista Historical Times e da editora Historium Press.

O romance “Perestroika: olho por olho, dente por dente” já tinha sido distinguido com a Medalha de Bronze no Latino Book Awards e foi finalista do Eyeland Awards, e do Fiction Factory 2021.

Em novembro deste ano, João Cerqueira, autor de nove livros, foi nomeado para o Pushcart Prize 2023, pelo conto “The Bottle of Milk”, candidatando-se a ser selecionado para a prestigiada antologia norte-americana de editores independentes - editada pela prestigiada Pushcart Press - publicada desde 1976 com o "melhor da pequena imprensa".

“The Bottle of Milk” - excerto adaptado do seu romance “Perestroika: olho por olho, dente por dente” - foi nomeado pela editora independente Great Weather of Media, que se dedica à poesia e prosa “imprevisível e experimental”.

João Cerqueira tem várias obras publicadas em Portugal, a mais recente das quais foi editada este ano, um romance inspirado em José Saramago, Vergílio Ferreira e Mário de Carvalho, e intitulado “O pacto com o diabo”.

Com o romance "A Segunda Vinda de Cristo à Terra" venceu o Indie Reader Awards em 2020.

João Cerqueira é doutorado em História da Arte e a sua obra está publicada em Espanha, em Itália, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Argentina e no Brasil.