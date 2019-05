"Ao concebermos e organizarmos esta exposição pensámos sobretudo na oportunidade de trazer uma nova perspetiva crítica sobre a cítara portuguesa", afirma Pedro Caldeira Cabral num texto de apresentação de "O Som da Saudade - A Cítara Portuguesa".

A exposição apresenta 50 instrumentos, alguns com mais de 200 anos e que são mostrados pela primeira vez, oriundos de coleções públicas e privadas, como as do Museu do Fado e de Pedro Caldeira Cabral, do Museu Nacional da Música e do Museu Nacional de Etnologia.

Até 29 de setembro, a exposição pretende traçar uma história deste cordofone que, em Portugal, já teve várias designações, de cítola, no período medieval, a guitarra portuguesa, na atualidade.

"Na verdade, a mudança na designação do instrumento correspondeu à necessidade de revalorização social do mesmo, um fenómeno que ocorreu mais tarde em Portugal com a rabeca que passou a ser designada oficialmente por Violino ou, já na década de 1950, com o violão ou viola francesa, renomeada guitarra clássica", lê-se no catálogo que acompanha a exposição.