O Festival Montepio às vezes o amor está de regresso para a sua 8.ª edição nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro de 2022, com concertos em 14 cidades que, durante o período em que decorre o festival, "serão 14 capitais do amor, nas quais este será celebrado com alguma da melhor música", anuncia a organização em comunicado.

Resistência, The Black Mamba, GNR, Aurea, Fernando Daniel e Bonga são os primeiros nomes anunciados para o elenco desta edição "que promete aquecer os corações apaixonados e relembrar as pessoas da importância da partilha de momentos especiais com aqueles que mais amam".

Os Resistência sobem a palco do Coliseu dos Recreios para celebrar os seus 30 anos de carreira. O Festival em 2022 é marcado também pela passagem dos Black Mamba, banda que levou "Love is On My Side" à Eurovisão 2021 e ficou em 12.º lugar na Grande Final. Já Bonga estreia-se nesta edição do festival com um concerto no Teatro Aveirense.

As primeiras cidades anunciadas são Lisboa, Porto, Leiria, Vila do Conde, Aveiro, Setúbal e Tomar.

Em breve serão anunciados novos artistas, cidades e salas a integrar o cartaz, assinala ainda a organização.

Lista completa dos primeiros concertos anunciados para o Festival ontepio às vezes o amor:

12 de fevereiro – Aurea – Fórum Luísa Todi, Setúbal

12 de fevereiro – Bonga – Teatro Aveirense, Aveiro

12 de fevereiro– Fernando Daniel – Teatro Municipal, Vila do Conde

12 de fevereiro – GNR – Cine-Teatro Paraíso, Tomar

12 de fevereiro - The Black Mamba – Coliseu Porto Ageas, Porto

14 de fevereiro - The Black Mamba – Teatro José Lúcio da Silva, Leiria

14 de fevereiro – Resistência – Coliseu dos Recreios, Lisboa

Site oficial do festival