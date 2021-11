“Festival”, pela Mala Voadora, no dia 11 de novembro, e “A última refeição”, pelo Teatro da Terra, a 4 de dezembro, ambos no auditório do Fórum Cultural do Seixal, são os espetáculos que abrem e fecham o certame, segundo a programação.

A maior parte dos espetáculos começa às 21h30, exceto e peça “Refúgio”, teatro que conjuga atores e marionetas para o público infantil, pela Mandrágora, que será apresentada no dia 14 de novembro, às 16h00, na Associação de Moradores dos Redondos, em Fernão Ferro.

“Amílcar geração” (dia 13), projeto teatral da Paralelo20, produção da Culturproject, a apresentar na Sociedade Filarmónica União Arrentelense, “Anastácia & C.ª” (dia 18), a representar pelo coletivo do Seixal Pé de Palco, no Ginásio Clube de Corroios, e “Duas peças de xadrez” (dia 19), pelo Centro de Experimentação Artística da Câmara Municipal da Moita, no cinema S. Vicente, Seixal, são outras peças da programação do certame.

“A coragem de minha mãe” (dia 20), pelos Artistas Unidos, no auditório do Fórum Cultural do Seixal, “A solidão das horas” (dia 25), pel'O Grito, no Clube Recreativo da Cruz de Pau (Amora), e “Memórias de uma falsificadora” (dia 26), pela Horta – Produtos Culturais, uma produção conjunta deste grupo, com o S. Luiz Teatro Municipal e a Truta, na Sociedade Filarmónica Operária Amorense, são outras peças que anunciadas.

"Damas da Noite", uma farsa de Elmano Sancho (dia 27), no auditório do Fórum Cultural do Seixal, “Menecma ou o Efeito de Mandela” (2 de dezembro) , no auditório municipal de Miratejo (Corroios), e “AUX” (dia 3), pelo Animateatro, no auditório do pavilhão municipal do Alto do Moinho (Corroios), completam o programa da 38.ª edição do festival, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Seixal.