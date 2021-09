Depois de uma longa espera, o fãs de Drake podem celebrar. Esta sexta-feira, dia 3 de setembro, o músico lançou o seu aguardado álbum "Certified Lover Boy". O disco conta com 21 canções e está disponível em todos os serviços de streaming de músico.

O lançamento do álbum foi várias vezes adiado - no início do ano, Drake sofreu uma lesão grave e decidiu atrasar a divulgação de "Certified Lover Boy". Nos últimos meses, o rapper apenas partilhou o single "Laugh Now Cry Later", com Lil Duk, sem revelar grandes detalhes.

O novo álbum, que chega no meio de uma acesa discussão com Kanye West, conta com participações especiais de JAY-Z, Lil Wayne, Kid Cudi, Travis Scott, Lil Baby, Rick Ross, Ty Dolla Sign, Giveon, Young Thug, 21 Savage ,Lil Durk, Future, TEMS, Project Pat e Yebba.

A capa de "Certified Lover Boy" também tem dado que falar. Na imagem, o rapper colocou apenas 12 emojis de mulheres grávidas e muitos dos fãs consideram uma "piada sem graça".

Aguardado há muito pelos seguidores de Drake, pouco depois do lançamento nos serviços de streaming de música, o álbum chegou ao top dos assuntos mais comentados no Twitter. Em Portugal, na manhã desta sexta-feira, Drake conquistou a liderança do ranking, ficando à frente de Cristiano Ronaldo ou de "La Casa de Papel".

O artista também conquistou o primeiro lugar do top mundial da rede social, batendo a estreia da primeira parte da quinta e última temporada da série da Netflix.