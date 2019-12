O rapper Drake foi ouvido cerca de 28 mil milhões de vezes no Spotify na última década, o que o coloca no topo da lista dos cantores mais bem-sucedidos na plataforma de música na internet. A lista foi revelada esta semana.

Drake ultrapassa o britânico Ed Sheeran, que conta com a canção mais popular no Spotify entre 2010 e 2019, "Shape of You", ouvida mais de 2,3 mil milhões de vezes.

O pódio ficou completado pelo rapper norte-americano Post Malone, o artista mais popular do ano na plataforma, com 6,5 mil milhões de ouvintes no mundo, segundo um comunicado.

O rapper conseguiu alcançar o terceiro lugar, apesar do seu primeiro álbum ter estreado em dezembro de 2016.

Em quarto lugar aparece a cantora Ariana Grande, seguida pelo rapper Eminem.

Na lista das canções mais ouvidas nos últimos 10 anos, "One Dance", de Drake, aparece em segundo lugar, à frente de "rockstar", de Post Malone, "Closer", de Halsey e The Chainsmokers, e "Thinking Out Loud", de Ed Sheeran.