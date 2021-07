Luís Montez, promotor do MEO Sudoeste, recordou em entrevista ao podcast "Posto Emissor", da Blitz, a estreia de Dua Lipa em Portugal. A cantora subiu ao palco do festival da Zambujeira do Mar em agosto de 2017.

Na entrevista, o promotor do MEO Sudoeste recordou que estava à espera de um concerto de Anderson .Paak quando lhe falaram de Dua Lipa, apresentando a cantora como "a nova Amy Winehouse". "A miúda entrou, linda de morrer, e a cantar que era o fim do mundo. Eu disse: 'eh pá, o que é isto?' Fiquei impressionado", revelou.

Duas semanas depois de ver o concerto da artista, Luís Montez recebeu um e-mail sobre Dua Lipa. "Tinha um e-mail do agente do Jamiroquai a dizer: 'fiz-te preço especial para Jamiroquai, tenho aqui uma artista que ainda não tem disco, mas vai ser gigante, chama-se Dua Lipa (...) Vendi-te Jamiroquai muito barato, mete-me lá a Dua Lipa a tocar antes, era importante para mim... preciso de 15 mil euros", recordou.

"E eu ok, e eu desejoso (...) Fechei por 15 mil euros. Ela agora está a cobrar entre um milhão e um milhão e meio", contou Luís Montez ao podcast "Posto Emissor".